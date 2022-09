Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Drei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende insgesamt drei Haftbefehle vollstreckt. Am Samstag klickten das erste Mal die Handschellen, als die Beamten bei einer Routinekontrolle einen 40-jährigen wohnsitzlose Mann feststellten, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit Haftbefehl suchte. Am Sonntag waren es dann ein 37-jähriger und ein 46-jähriger Mann die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Alle drei Männer wurden nach ihrer Verhaftung zuerst zur Wache der Bundespolizei und von dort in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

