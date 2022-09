BPOL-F: Erfolgreiche Fahndung - Kofferdieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) - Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Samstagabend die Meldung ein, dass sich zwei Personen in den Gleisen auf der Rhein Neckarbrücke in Frankfurt am Main aufhalten würden. Der Lokführer eines durchfahrenden Zuges hatte die Personen gegen 17.30 Uhr in den Gleisen beobachtet und der Bundespolizei gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden die Gleise in Richtung Darmstadt gesperrt ...

mehr