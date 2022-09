Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Personen im Gleis sorgen für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots)

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Samstagabend die Meldung ein, dass sich zwei Personen in den Gleisen auf der Rhein Neckarbrücke in Frankfurt am Main aufhalten würden. Der Lokführer eines durchfahrenden Zuges hatte die Personen gegen 17.30 Uhr in den Gleisen beobachtet und der Bundespolizei gemeldet. Aufgrund der Meldung wurden die Gleise in Richtung Darmstadt gesperrt und eine Streife suchte den Bereich ab. Hierbei konnten zwei Personen erkannt werden, die beim Erscheinen der Streife von den Gleisen flüchteten und trotz einer eingeleiteter Fahndung nicht mehr gestellt werden konnten.

Die Gleissperrungen wurden etwa 20 Minuten später wieder aufgehoben. Trotz der kurzen Sperrung kam es bei insgesamt 12 Zügen zu Verspätungen und drei Züge mussten umgeleitet werden.

