Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schulanfang 2022/2023

Delmenhorst (ots)

Am morgigen Donnerstag, 25. August 2022, startet in Niedersachsen das neue Schuljahr. Am darauffolgenden Samstag, 27. August 2022, werden die neuen "ABC-Schützen" eingeschult. Das bedeutet auch für viele Kinder, den Schulweg zum ersten Mal meistern zu müssen. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist gerade in dieser Zeit besondere Vorsicht und Rücksichtnahme geboten.

Um ein möglichst sicheres An- und Heimkommen der Kinder gewährleisten zu können, werden Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch auf den jeweiligen Schulwegen präsent sein. Gefahrenbereiche werden überwacht, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und eventuelles Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer geahndet.

Aber auch die Eltern der Kinder können erheblich zur Gefahrenminimierung beitragen, indem sie ihre Kinder bestmöglich auf den Schulbeginn vorbereiten.

Eltern sollten den Schulweg mit ihren Kindern üben. Wichtig ist auch, dass der kürzeste nicht immer gleich der sicherste Weg zur Schule ist. Es sollte der Weg ausgewählt werden, welcher die wenigsten Gefahrenbereiche aufweist. Eltern sollten den Kindern erklären, nicht hinter Hindernissen oder in Kurvenbereichen die Straße zu überqueren. Gerade in den ersten Wochen sollten die Kinder begleitet werden. Dabei kann die begleitete Strecke von Woche zu Woche verkürzt werden. Eltern können sich bei der Begleitung von Schulkindern in Kleingruppen abwechseln. Ebenso ist auf eine gute Erkennbar- und Sichtbarkeit der Kinder durch helle Kleidung mit Reflektoren und/oder Warnwesten zu achten.

Um das große Problem mit den sogenannten "Elterntaxis" zu entschärfen, sollte nur in Ausnahmefällen für den Schulweg auf das Auto zurückgegriffen werden. Das Parken direkt vor der Schule sollte unterbleiben.

Wird ein Kind dennoch mit dem Auto zur Schule gebracht, müssen vorgeschriebene Rückhalteeinrichtungen (Kindersitze) vorhanden sein. Kinder bis zu einem Alter von 12 Jahren oder einer Körpergröße unter 150 Zentimetern dürfen nur mit den vorgeschriebenen Kindersitzen in einem Kraftfahrzeug transportiert werden. Ein Kindersitz wird nach Gewicht und Größe des Kindes ausgewählt. Nach Möglichkeit sollten die Kinder auf der verkehrsabgewandten Seite aus dem Fahrzeug steigen.

Zur bestmöglichen Vorbereitung der "Buskinder" gehört die Aufklärung über das richtige Verhalten an der Bushaltestelle. Dies bedeutet für die Kinder kein Drängeln und Schubsen beim Ein- und Aussteigen. Beim Ein- und Ausstieg ist auf eventuelle Fußgänger und Radfahrer zu achten und die Straße sollte nicht direkt vor oder hinter dem Bus überquert werden. Besser erst nach der Abfahrt des Busses die Straße überqueren.

Bis zur erfolgreich absolvierten Fahrradausbildung sollten jüngere Grundschulkinder, welche den Weg zur Schule mit dem Fahrrad bewältigen wollen, durch die Eltern oder andere Erwachsene auf dem Weg zur Schule begleitet werden, da sie sich in der Regel noch zu leicht ablenken lassen, ihr Fahrrad häufig noch nicht sicher genug beherrschen und somit noch nicht sicher am Straßenverkehr teilnehmen können.

Grundsätzlich gilt für alle, Stress und Hektik am Morgen sind zu vermeiden. Starten sie den Schulweg rechtzeitig.

Für alle Erwachsenen gilt: "Seien Sie ein gutes Vorbild für die Kinder."

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell