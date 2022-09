Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Güterzug kollidiert mit Traktor - Lokführer leicht verletzt

Kirchhain/Landkreis Marburg-Biedenkopf (ots)

Heute Abend ging gegen 20.30 Uhr bei der Bundespolizei in Kassel die Meldung ein, dass in Höhe von Kirchhain, auf der Strecke Kassel in Richtung Frankfurt am Main, ein Güterzug mit einem Traktor kollidiert ist. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle war der Traktor oberhalb der Bahnstrecke abgestellt und ist von dort in die Gleise gerollt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich kein Fahrer auf dem Traktor. Wie es dazu kam, dass der Traktor ins Rollen kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Als der Güterzug in den Bereich einfuhr und der Lokführer den Traktor in den Gleisen erkannt, leitete er sofort eine Notbremsung ein, die aber die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall ist die Lok teilweise aus den Gleisen gesprungen und die Oberleitung in Teilen abgerissen. Der Lokführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Bahnstrecke ist komplett für den Zugverkehr gesperrt. Die abschließenden Ermittlungen zur Unfallursache hat die Bundespolizeiinspektion Kassel übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell