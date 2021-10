Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch am hellichten Tag

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei unbekannte Frauen stehen im Verdacht am Donnerstagmittag (28.10.2021) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße eingebrochen zu sein. Gegen 12.10 Uhr kam die 77-jährige Seniorin zusammen mit ihrem Ehemann zurück von einem Arzttermin. Zuhause angekommen kamen dem Ehepaar im Flur des 1. Obergeschosses zwei Frauen entgegen. Später stellte die Seniorin fest, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen worden ist. Gestohlen wurde bei dem Einbruch nach ersten Erkenntnissen nichts. Die beiden dringend tatverdächtigen Frauen werden wie folgt beschrieben: 160 cm groß, bekleidet mit einem Kopftuch, südländisches Erscheinungsbild. Eine der beiden Frauen trug einen beigen Mantel. Die andere Frau soll einen Schal mit Muster um den Hals getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02331 - 986 2066. (sch)

