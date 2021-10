Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten belogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Emst (ots)

Der Hagener Polizei ist am Donnerstagmorgen (28.10.2021) bei gezielten Verkehrskontrollen ein Mann ohne Fahrerlaubnis ins Netz gegangen. Die Beamten des Hagener Verkehrsdienstes haben gegen 08.15 Uhr einen 53-jährigen BMW-Fahrer im Bereich der Straße "Zur Hünenpforte" angehalten und überprüft. Nach seinen Papieren befragt äußerte der aus Herscheid kommende Mann an, dass er diese vergessen habe. Bei der mündlichen Nennung seiner Personalien gab er zunächst die seines Bruders an. Nach einer intensiven Überprüfung räumte der 53-Jährige schließlich ein, dass ihm seine Fahrerlaubnis vor einiger Zeit entzogen worden ist. Er sei trotzdem mit dem Auto gefahren, weil er einen wichtigen Arzttermin hat. Der 53-Jährige wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. (sch)

