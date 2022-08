Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Resolute Seniorin verhinderte dreisten Diebstahl

Bramsche (ots)

In einer Wohnanlage an der Hemker Straße ereignete sich am Mittwochmittag ein dreister Diebstahlversuch. Gegen 13:40 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer 85-jährigen Frau, die Seniorin vermutete einen Bekannten und öffnete. Dort stand allerdings ein Fremder, der die Frau einfach zur Seite schob und zielstrebig ins Schlafzimmer ging. Der Unbekannte durchwühlte Schränke und den Nachttisch. Die 85-Jährige vertrieb den Eindringling durch lautstarkes und resolutes Auftreten, daraufhin flüchtete der Mann. Glücklicherweise wurden weder Wertsachen noch Bargeld entwendet.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 Jahre alt - 170 bis 180 cm groß - dunkle Hautfarbe - Glatze - kein Bart und keine Brille - trug kurze Hosen und ein T-Shirt

Die Polizei nimmt die geschilderte Tat zum Anlass, um vor dem dreisten Vorgehen von Dieben zu warnen. Gleichzeitig werden Hinweise zu dem beschriebenen Täter erbeten, erreichbar sind die Ermittler unter 05461/94530.

