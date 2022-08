Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Raubdelikt und Schlägerei vor Pizzeria

Bohmte (ots)

Vor einer Pizzeria in der Hauptstraße ereignete sich am Freitagabend gegen 22:15 eine größere Schlägerei zwischen mehreren Männern. Zunächst hatte ein 35-jähriger Mann aus Bohmte im Bereich des Lokals rumgepöbelt und andere Personen provoziert, dabei war er augenscheinlich alkoholisiert. Kurze Zeit später näherten sich mehrere Männer zu Fuß und auch mit Autos, die den 35-Jährigen zusammenschlugen. Nach der Auseinandersetzung fehlte das Portemonnaie des Mannes. Die Ermittler aus Bohmte suchen nach Zeugen der Tat, die bislang noch keinen Kontakt mit der Polizei hatten. Insbesondere Insassen eines Taxis, dessen Fahrgäste dem 35-Jährigen zur Hilfe kamen. Meldungen und Hinweise bitte an die Polizeistation in Bohmte unter 05471/9710.

