Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht im Hüberlingsweg

Koblenz (ots)

Am Montag, den 18.07.2022, gegen 13.30 Uhr befuhr ein PKW den Hüberlingsweg Richtung Vogelschutzpark. Aus bisher ungeklärter Ursache zog das mit 2 Personen besetzte Fahrzeug nach links und kollidierte mit einem ihm entgegenkommenden PKW. Der Unfallverursacher flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Durch den Aufprall wurde das flüchtende Fahrzeug massiv beschädigt, so hing die vordere Stoßstange in Teilen herab. Ebenso wurde das linke Vorderrad beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um eine ältere Limousine oder Kombi der Marke Volvo oder Audi in dunkelgrün mit Koblenzer Kennzeichen. Der Schaden an dem anderen PKW wird mit circa 10.000 Euro angegeben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261-1032510 in Verbindung zu setzen.

