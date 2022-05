Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Saxophon gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende ein Saxophon aus einem Auto gestohlen. Der Toyota Prius stand zwischen Samstag 21 Uhr und Sonntag 3:20 Uhr unverschlossen in der Gasstraße in Höhe der Hausnummer 39. Als der Besitzer zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass das Fahrzeug durchwühlt war. Neben dem Saxophon, das in einem schwarzen Koffer mit rosafarbenem Stoffkatzenanhänger war, fehlten ein Navigationsgerät und Kleingeld. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße zu melden. |elz

