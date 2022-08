Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme von Fahrraddieben nach Zeugenhinweis - Polizei sucht die Eigentümer

Osnabrück (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Sonntagabend zwei von drei Fahrraddieben festnehmen, ein dritter ist flüchtig. Nun sucht die Polizei die Eigentümer der angegangenen Räder.

Gegen 22.00 Uhr bemerkten Bewohner der Kromschröderstraße merkwürdig knackende Geräusche außerhalb des Hauses. Als sie der Sache auf den Grund gingen und ans Fenster traten, sahen sie zwei Männer, die sich in einem gegenüberliegenden Gebüsch versteckten. Die Bewohner beobachteten das Geschehen weiter und kurz darauf kamen die Männer aus ihrem Versteck hervor. Einer von ihnen lief zu einem hochwertigen Fahrrad, das gegenüber der Hausnummer 2a an einer Laterne stand und schob dieses mit einem platten Hinterreifen in Richtung Pappelsee. Der andere folgte ihm, in er Hand hielt er eine Art Eisenstange. Auch ein Pkw folgte den Männern. Die Beobachter verständigten die Polizei und schilderten das Wahrgenommene.

Sofort machten sich mehrere Streifenwagen auf die Suche nach den beiden Fußgängern und dem Audi A4. Letzterer konnte an der Kreuzung Am Pappelgraben Ecke Hiam-Gruppe-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Auf der umgeklappten Rücksitzbank lag das besagte Herrenfahrrad mit dem platten Hinterreifen. Gefahren wurde der Wagen von einem 27-jährigen Mann aus Moldawien. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Pkw durchsucht. Dabei konnten neben dem Fahrrad auch potenzielle Tatmittel, u.a. eine Brechstange und eine Kneifzange, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Fahrer wurde für weitere Maßnahmen mit auf eine Dienststelle genommen.

In unmittelbarer Nähe konnten währenddessen die beiden anderen Gesuchten angetroffen werden, hier half die gute Personenbeschreibung des Anrufers. Als sie von den Beamten angesprochen wurden, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen, einer von ihnen auf einem Fahrrad, das zuvor ebenfalls an der Kromschröderstraße, allerdings auf Höhe der Hausnummer 22 gestohlen wurde. Der andere machte sich fußläufig in Richtung Pappelsee aus dem Staub, sodass die Polizisten zu Fuß die Verfolgung nach ihm aufnahmen. Durch mehrere Richtungswechsel versuchte er seinen Verfolgern zu entkommen und rannte plötzlich mit erhobener Faust auf eine Beamtin zu, die daraufhin Pfefferspray gegen ihn einsetzte. Dies zeigte jedoch nur mäßige Wirkung, sodass der Unbekannte weiterlief und sich unter einem Gebüsch am Pappelsee ein Versteck suchte, welches jedoch nicht lange als solches diente. Auf zahlreiche Aufforderungen herauszukommen, reagierte der Mann nicht. Er ließ sich bei der Annäherung der Beamten ins Wasser fallen und versuchte auf die andere Seeseite zu schwimmen. Das Gewässer war allerdings zwischenzeitlich vollständig von Einsatzkräften umstellt worden, der Flüchtige konnte nur ans Ufer zurückkehren und ließ sich dort widerstandslos festnehmen. Es handelte sich hierbei um einen 33-Jährigen, ebenfalls aus Moldawien. Im Nachgang konnten die Beamten das Fahrrad, welches zunächst als Fluchtfahrzeug genutzt wurde, auf dem Bürgersteig in einem Gebüsch nahe des Antreffungsorts auffinden.

Auf der Dienststelle wurden beide Beschuldigte, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, erkennungsdienstlich behandelt und vorläufig festgenommen. Die Nacht verbrachten sie im polizeilichen Gewahrsam.

Nach rechtlicher Würdigung des Sachverhalts sah die Staatsanwaltschaft die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren nicht gegeben. Die Männer wurden daher nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Montagmittag wieder in die Freiheit entlassen.

Der Dritte im Bunde, welcher etwa 20 Jahre alt war, eine schlanke, trainierte Figur hatte, seine dunklen Haare an den Seiten kurz trug und mit einer blauen Jogginghose mit drei weißen Streifen bekleidet war, ist weiterhin unbekannt. Die Polizei sucht weiterhin die Eigentümer der im Folgenden beschriebenen Räder, die sich bitte unter 0541/327-3203 oder -2115 melden.

Fahrrad 1 (Tatort Höhe Hausnummer 2a)

- Herrenrad Marke "Stevens" - grauer Rahmen - schwarzer Sattel, Griff, Felgen - Platter Hinterreifen

Fahrrad 2 (Tatort Höhe Hausummer 22)

- Marke Zweiradmanufaktur - Mountainbike - Dunkelgraublauer Rahmen

