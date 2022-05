Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Diebe in Garage

Legden (ots)

Ein Pedelec, eine Kiste Bier der Marke Krombacher und rund 60 Kilogramm Fleisch haben Unbekannte aus einer Garage in Legden entwendet. Zu dem Geschehen an der Straße In de Dell kam es zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 05.30 Uhr. Um das an einem festen Gegenstand angeschlossene Rad mitnehmen zu können, brachen die Täter einen Metallring auf. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

