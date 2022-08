Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.TW: Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl zum Nachteil eines 78-Jährigen

Hagen a.TW. (ots)

In der Ringstraße klingelte es am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr an der Wohnungstür eines 78-Jährigen. Dieser begab sich zunächst ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses um nachzusehen, wer sich an der Haustür befand. Dort stand ein Mann, etwa 20 Jahre alt und 1,70 m groß, der vorgab aus der Ukraine geflohen zu sein. Er bat um Geld und Getränke. In gutem Glauben öffnete der Senior die Haustür, forderte den Unbekannten jedoch auf am Eingang zu warten, während er sich auf den Weg machte Wasser zu holen. Zurück in seiner Wohnung im Obergeschoss bemerkte der Herr, dass ihm der Unbekannte unerlaubt gefolgt war und sich im Wohnzimmer umsah. Sofort forderte der 78-Jährige ihn auf die Wohnung zu verlassen und bemerkte dabei, dass der Mann einen Gegenstand wegwarf und sich gleichzeitig etwas einsteckte. Der Senior ging davon aus, dass sich der Unbekannte an seiner Geldbörse bedient hatte und sich nun aus dem Staub machen wollte. Instinktiv hielt er den Dieb am Handgelenkt fest, der sich jedoch durch Schubsen aus dem Griff befreite, sodass der 78-Jährige gegen die Wohnungswand stieß. Dabei zog er sich eine leichte Verletzung zu. Bei Nachschau in seiner Geldbörse bestätigte sich sein Verdacht, es fehlten zwei Geldscheine.

Die Polizei in Georgsmarienhütte hofft nun auf Hinweise auf den o.g. Täter, der einen hellen Hautteint hatte und dessen kurzen schwarzen Haare am Ansatz lockig waren. Er war mit einer grauen Hose und einer Regenjacke über dem Shirt bekleidet. Die Telefonnummer des Kommissariats lautet 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell