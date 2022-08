POL-OS: Bohmte: Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Gehrde (ots) - Um kurz vor 14 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau aus Andervenne am Montag die Bundesstraße 214 in Richtung Holdorf. Dann beabsichtigte sie nach links in die Burlager Straße abzubiegen. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrer eines Lkw (7,5 t) zu spät und fuhr auf den Opel Omega der Frau auf. Der Pkw wurde in einen Straßengraben geschleudert und erlitt dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden, ein ...

