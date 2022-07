Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Drogenhandel auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots)

Am 09.07.2022 gegen 15:00 Uhr meldeten Zeugen zwei Jugendliche im Park in der Pestalozzistraße, welche vermutlich dealen würden. Durch die eingesetzten Beamten konnten dort tatsächlich zwei Jugendliche auf einer Bank sitzend festgestellt werden. Als der 16-Jährige die Beamten bemerkte, sprang er auf und versuchte zu flüchten. Er konnte durch die Beamten eingeholt und kontrolliert werden. Der zweite junge Mann versuchte sich währenddessen unauffällig zu entfernen, doch auch er wurde durch eine zweite Streifenbesatzung kontrolliert. Beim 18-Jährigen konnte bei der Durchsuchung ein Gramm Marihuana festgestellt werden, welches er angeblich kurz zuvor vom 16-Jährigen erworben hatte. Bei diesem konnte ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag in kleiner Stückelung festgestellt werden. Auf der Flucht hatte er außerdem seine Bauchtasche auf einem Carport "entsorgt". Die Beamten fanden diese Tasche mit Unterstützung der Speyerer Feuerwehr auf einem Dach auf und stellten diese sicher. In ihr befanden sich 52 Gramm Marihuana und eine Feinwaage. Im Anschluss wurden weitere Maßnahmen zur Beweissicherung durchgeführt und gegen beide Jugendliche wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

