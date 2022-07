Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Boot, Hund, Auto - die Polizei macht´s möglich!

Speyer (ots)

Lerne die Polizeiinspektion Speyer bei einer interaktiven Fahrradtour kennen.

Du interessierst Dich für die Polizei, weißt aber nicht genau, was wir alles machen? Du würdest gerne in die Rolle eines Polizisten schlüpfen und die Arbeit hautnah erleben? Dann komm zur Polizei Speyer und nimm an der Fahrradtour im Stadtgebiet Speyer teil. Wir legen mit dem Fahrrad eine Zehn-Kilometer-Tour zurück und stellen Euch an verschiedenen Stationen interessante Themenbereiche aus dem polizeilichen Alltag vor. Außerdem wird sich die Diensthundestaffel vorstellen und Ihr erhaltet interessante Einblicke in die Arbeit der Wasserschutzpolizei. Nebenbei beantworten wir natürlich alle Fragen rund um die Einstellungsvoraussetzungen, das Studium und den Beruf.

Wann: 04.08.2022 ab 16 Uhr

Wo: Treffpunkt im Hof der PI Speyer (Maximilianstraße 6, 67346 Speyer)

Benötigt wird ein verkehrssicheres Fahrrad. Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung unter pispeyer.einstellungen@polizei.rlp.de oder pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell