POL-OS: Bad Rothenfelde: Motorrad von Parkdeck gestohlen

Bad Essen (ots) - Gegen 10.05 Uhr wurde der Polizei am Sonntagmorgen ein Aufsitzrasenmäher gemeldet. Dieser in einer Hecke an der Gartenstraße Ecke Niedersachsenstraße an einem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sich die Beamten das Gerät ansahen, wurden sie zufällig von einer Zeugin angesprochen, die ...

mehr