Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Aufgefundener Aufsitzrasenmäher entpuppte sich als Diebesgut - Täter fuhr knapp acht Kilometer vom Tatort nach Bad Essen

Bad Essen (ots)

Gegen 10.05 Uhr wurde der Polizei am Sonntagmorgen ein Aufsitzrasenmäher gemeldet. Dieser in einer Hecke an der Gartenstraße Ecke Niedersachsenstraße an einem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sich die Beamten das Gerät ansahen, wurden sie zufällig von einer Zeugin angesprochen, die berichtete, dass gegen 08.30 Uhr einen Mann mit dem Mäher auf der Harpenfelder Straße in Richtung Nikolaistraße unterwegs war. Knapp eineinhalb Stunden später wurden die Beamten zum nächsten Einsatz gerufen. Ein Einbruch in ein unbewohntes Bauernhaus an der Hartmannstraße unweit der B65 erforderte ihre Aufmerksamkeit. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass dort der besagte Aufsitzrasenmäher ab Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, gestohlen wurde. Nachdem sich der Täter durch Einschlagen an einer Scheibe Zugang ins Objekt verschaffte, entwendete er das Gefährt und machte sich offensichtlich die knapp acht Kilometer auf den Weg nach Bad Essen. Ob er dabei die Bundesstraße nutzte oder über die Nebenstraßen fuhr ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht daher Hinweise auf den Täter, die Tat oder seinen Fahrweg. Nach Angaben der Zeugin hatte der Mann blond-braune Haare, war etwa 1,75-1,85m groß und hell gekleidet (graues Shirt). Diese melden sich bitte unter 05471/9710 bei der Bohmter Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell