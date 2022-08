Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: 20-Jähriger überschlug sich mehrfach mit Quad und wurde schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Gegen 19.10 Uhr am Sonntagabend fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Quad einen Feldweg entlang des Alten Heithöfer Bachs. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Kurve vom Feldweg ab, überfuhr einen Graben zum Feld und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ostercappelner überschlug sich seitlich mit seinem Quad und kam auf dem Acker unter dem diesem zum Liegen. Ein Passant kam ihm zu Hilfe und stellte das Geländefahrzeug auf. Bei Eintreffen der Beamten war der Fahrer ansprechbar, klagte aber über starke Schmerzen. Durch den zwischenzeitlich eingetroffenen Notarzt wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, da lebensgefährliche Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten. Der 20-Jährige wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. Im Nachgang konnte eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

