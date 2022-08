Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Rollerfahrer flüchtete vor der Polizei - gefährdete Radfahrerin gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Auf der Bundesstraße 51 fiel einer Funkstreife am Donnerstag gegen 11 Uhr ein Roller auf, der im Baustellenbereich deutlich zu flott unterwegs war. Als Reaktion auf die Anhaltesignale des Streifenwagens klappte der Rollerfahrer sein Kennzeichen hoch und gab Gas. Was folgte, war eine Verfolgungsfahrt durch unzählige Siedlungsstraßen. Im Einmündungsbereich Breslauer Weg / Königsberger Weg wurde eine Radfahrerin durch die rasante Fahrt des Flüchtigen gefährdet. Die Frau musste abbremsen und ausweichen. Die Radfahrerin befuhr den Breslauer Weg zu diesem Zeitpunkt in Richtung Teutoburger-Wald-Straße (B51). Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 bis 50 Jahre alt - blondes, schulterlanges Haar - beige Hose - schwarzes T-Shirt - schwarzer Helm - schwarzes Damen-Pedelec mit Korb

Die Polizei bittet die Frau, sich als Zeugin unter 05401/83160 zu melden.

Die Flucht des 15-jährigen Bad Iburgers endete in der Robertstraße. Der Roller, zugelassen als Mofa, überschritt die technisch zugelassene Geschwindigkeit deutlich, das Zweirad brachte es auf mindestens 65 km/h. Der Jugendliche räumte die Manipulationen am Fahrzeug und seine Flucht ein. Die Erziehungsberechtigten wurden eingeschaltet und der Roller ist inzwischen abgemeldet worden. Dem Bad Iburger werden nun unterschiedliche Taten zur Last gelegt, u. a. Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell