POL-VER: ++ Ermittlungen wegen Verdacht eines versuchten Totschlages: Zwei Frauen verletzt - Tatverdächtiger festgenommen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

++ Ermittlungen wegen Verdacht eines versuchten Totschlages: Zwei Frauen verletzt - Tatverdächtiger festgenommen ++

Ritterhude. Am Dienstagabend ereignete sich eine häusliche Gewalt in einem Wohnhaus. In diesem Zuge wurde eine 43-Jährige schwer und eine 17-Jährige leicht verletzt. Beamte des Polizeikommissariat Osterholz nahmen noch am Abend einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, gegen den sich nun die Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Totschlages richten.

Ersten Informationen zufolge schlug der Tatverdächtige mit einem Gegenstand auf die 43-Jährige und auf die 17-Jährige ein. Nachbarn wurden auf das Geschehen aufmerksam und riefen die Polizei. Die 43-Jährige wurde dabei schwer und die 17-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst aus dem Wohnhaus und rief im weiteren Verlauf die Polizei. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz führte noch am Abend Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung am Einsatzort durch und stellte erste Beweismittel sicher.

Der Zentrale Kriminaldienst Verden ermittelt nun wegen Verdachts des versuchten Totschlages. Die Ermittlungen dauern nun an.

Gegen den Tatverdächtigen wurde heute Haftbefehl erlassen. Er wird jetzt in einer Jugendarrestanstalt untergebracht wird. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen mitteilen können. Diese werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

