Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Bargeld aus Lebensmittelgeschäft entwendet ++ Metallleiter führt zu Unfall ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Bargeld aus Lebensmittelgeschäft entwendet ++

Ottersberg. Zwischen Montagmittag und Montagnachmittag stahlen bisher unbekannte Täter Bargeld aus einem Lebensmittelgeschäft, das zwischen den Straßen An den Fuhren und Trifte liegt. Ersten Informationen zufolge betraten die Täter über eine Nebentür das Gebäude, wo sie sich in den Verkaufsraum schlichen. Sie entwendeten mitunter Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Metallleiter führt zu Unfall ++

Oyten. Am Montag, gegen 12:30 Uhr, verlor ein Fahrzeug auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten eine Metallleiter. Ein 34-Jähriger überfuhr diese mit seinem Ford, welches erheblich beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war auf der A 1 in Richtung Münster unterwegs. Ebenfalls unbekannt ist auch das Fahrzeug, von dem während der Fahrt eine Metallleiter auf die Fahrbahn fiel. Einem 34 Jahre alten Mann gelangt es nicht mehr, der Leiter auszuweichen und fuhr mit seinem Ford darüber. Dadurch entstand nicht nur ein Sachschaden von über 4.000 EUR am Ford, sondern dieser verlor durch den Unfall mitunter Kraftstoff. Die Autobahnmeisterei rückte aus, um die Fahrbahn von der ca. 500 m langen Kraftstoffspur zu reinigen. Dazu musste der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Der Ford wurde abgeschleppt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem bisher unbekannten Fahrzeugführer. Diese gebeten werden, Hinweise bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 mitzuteilen. Weiterhin werden andere Verkehrsteilnehmende, die potenziell gefährdet oder ebenfalls geschädigt worden sind, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

++ Motorradfahrer gestürzt ++

Blender. Am Montagnachmittag stürzte ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der der Straße In der Marsch (L 203). Er wurde leicht verletzt. Der junge Mann war mit seinem Motorrad in Richtung Morsum unterwegs. Ersten Informationen zufolge verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, als er ein anderes Fahrzeug überholte. Infolgedessen stürzte der 22-Jährige ohne fremdes Zutun mit seinem Motorrad und wurde leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmende waren nicht am Unfall beteiligt. Lediglich am Motorrad entstand Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro beläuft.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Schwanewede. Am Dienstag, gegen 00:00 Uhr, kam es in der Straße Kreienmoor - nahe der Straße Schwankenfurth - zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der zunächst schlafende Bewohner bemerkte den bisher unbekannten Täter, welcher daraufhin floh. Der Täter öffnete zunächst ein Fenster und betrat durch dieses das Einfamilienhaus. Er durchsuchte die Innenräume, wobei er mitunter Bargeld erlangte. Im weiteren Verlauf traf er auf den schlafenden Bewohner, welcher daraufhin erwachte. Der Täter floh infolgedessen. Der Bewohner wurde blieb körperlich unverletzt. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, der Täter konnte jedoch nicht angetroffen werden. Der Täter soll zwischen 1,60 m und 1,70 m groß gewesen sein, dunkle Kleidung und eine dunkle Mütze getragen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und Beobachtungen zu verdächtigen Personen - auch an den Vortagen - bei dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04971/3070 zu melden. Alter auf Nachfrage: 84 Jahre alter Mann

++ Auffahrunfall ++

Osterholz-Scharmbeck. Auf der Pennigbütteler Straße (K 5) kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31 Jahre alte Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Opel-Fahrerin war auf der K 5 unterwegs. Dass sie in die Industriestraße abbog, bemerkte ein 18-jähriger Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel auf. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zumindest mehrere hundert Euro.

