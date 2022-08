Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz für den 13.08.2022

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Bereich Osterholz:

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken: In der Nacht von Freitag auf Samstag, kommt es gegen 01:00 Uhr, in der Ostendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten, 53-jährigen Pedelec-Fahrers. Dieser stürzt innerhalb eines Kurvenbereiches von seinem Pedelec und erleidet hierbei schwere Verletzungen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kann zudem ein Atemalkoholwert von 2,09 Promille festgestellt werden. Gegen den Fahrer wird aufgrund dessen ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wird bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt.

Bereich Achim:

Verkehrsunfallflucht:

Am Freitag, den 12.08.2022, kam es gegen 15:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bremer Straße. Hier bremste, nach Angaben der anderen Beteiligten, ein Fahrzeugführer mit einem vermeintlich silberfarbenen VW Polo ohne ersichtlichen Grund stark an einer für ihn grün zeigenden Lichtsignalanlage ab. Das hinter ihm fahrende Leichtkraftrad eines 17-jährigen Achimers konnte einen Zusammenstoß noch verhindern. Der dahinter befindliche Pkw, mit einem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Achim, fuhr jedoch auf das vor ihm befindliche Leichtkraftrad auf, sodass Sachschaden entstand. Letztendlich entfernte sich der Fahrzeugführer des VW Polo von der Unfallörtlichkeit, weswegen nun Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht geführt werden. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim (042029960) zu melden.

Taschendiebstahl:

Am Freitag, den 12.08.2022, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 73-jährigen Oyteners. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt in der Aldi-Filiale in der Hauptstraße in Oyten, als ihm seine Geldbörse durch unbekannte Täter aus der Jackentasche entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim (042029960) zu melden.

Taschendiebstahl:

Am Freitag, den 12.08.2022 kam es in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 09:20 Uhr zu einem Taschendiebstahl, zum Nachteil eines 80-jährigen Achimers. Dieser hielt sich zum Tatzeitpunkt in der Aldi Filiale der Embser Landstraße auf, als ihm eine unbekannte, männliche Person mit einem Einkaufswagen in die Fersen fuhr und dann auffällig Nahe kam. Erbeutet wurde die Geldbörse des Herrn, mitsamt Inhalt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim (042029960) zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl:

Ein bis dato unbekannter, männlicher Täter versuchte bereits am Donnerstag, den 11.08.2022 gegen 22:00 Uhr in das Wohnhaus einer 82-jährigen Ottersbergerin einzudringen, welches sich in der Straße Am Damm befindet. Hierfür drückte der Täter zunächst einen Rollladen hoch und öffnete danach das auf Kipp stehende Fenster. Bei dem Versuch in das Gebäude zu steigen wurde der Täter letztendlich von der Geschädigten gestört und flüchtete unerkannt.

Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim (042029960)zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell