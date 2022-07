POL-EL: Bad Bentheim - Nachtrag: Zeugen nach Einbruch gesucht (bei dem gestohlenen Schmuck handelte es sich um sogenannte Dummies)

Nordhorn (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Nordhorn in der Greifenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein roter Toyota Aygo am Stoßfänger beschädigt, welcher am Straßenrand parkte. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

