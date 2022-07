Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - ! Lassen Sie keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug liegen !

Emlichheim (ots)

In den letzten Tagen kam es in Emlichheim vermehrt zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Heute kam es zu zwei weiteren Taten. Dabei hat ein bislang unbekannter Täter in der Straße Nachtigallenweg zwischen 10.40 Uhr und 11.10 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Polo eingeschlagen und das Smartphone der Marke "Samsung" entwendet. Zwischen 11.00 Uhr und 11.10 Uhr wurde in der Mühlenstraße die Scheibe auf der Beifahrerseite eines VW Touran eingeschlagen. Hier wurde jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug liegenzulassen. Insgesamt kam es in den letzten Tagen zu sechs weiteren ähnlichen Taten. Ob diese in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

