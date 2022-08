Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Kunde bedrohte Restaurant-Gäste mit Softairpistole ++ Hausverbot ignoriert - Verbrauchermarktkunde in Gewahrsam genommen ++ Mann entblößt sich vor Kindern ...++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Kunde bedrohte Restaurant-Gäste mit Softairpistole Verden. Gäste eines Restaurants in der Innenstadt trugen am Mittwochabend einen gehörigen Schrecken davon: Ein 21-jähriger Mann, ebenfalls Gast des Restaurants, zielte mit einer Pistole auf sie, äußerte dabei Hasstiraden gegen Deutschland und die USA und drohte die Begehung von Straftaten an. Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Verdener Polizei stellten die Pistole sicher und nahmen den Mann in Gewahrsam. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Softairwaffe, die einer echten Pistole sehr ähnlich sieht, aber grundsätzlich ungefährlich ist. Der 21-Jährige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat und erst vor zwei Tagen aus den USA eingereist war, stand unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Er wurde auf Antrag des Gesundheitsamtes am Donnerstag in eine Psychatrie eingewiesen. Verletzt wurde niemand.

Hausverbot ignoriert - Verbrauchermarktkunde in Gewahrsam genommen Verden. In einer Polizeizelle endete am Mittwochnachmittag der Aufenthalt eines 44-Jährigen in einem Verbrauchermarkt in Borstel. Alkoholisiert und zuweilen aggressiv betrat der Mann trotz bestehenden Hausverbots den Einkaufsmarkt und wurde prompt wieder der Örtlichkeit verwiesen. Als Polizisten den Mann kurz danach in der Nähe des Marktes antrafen, beschimpfte er sie auf das Übelste und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Beamtenbeleidigung sind die Folge.

Mann entblößt sich vor Kindern

Verden. Mitten in der Innenstadt hat sich ein 33-jähriger Mann am Mittwochnachmittag vor Kindern und Jugendlichen entblößt. Erst ging er auf ein Kleinkind zu, dann belästigte er zwei Mädchen im Alter von 11 und 14 Jahren und bedrohte sie, falls sie die Polizei rufen würden. Der 33-Jährige war alkoholisiert und wurde von der Polizei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ist die Folge.

Wohnmobil gestohlen

Langwedel. Von einem Grundstück im Sonnenbergsweg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnmobil gestohlen worden. Es handelt sich um einen Fiat Ducato Multijet 130, amtliches Kennzeichen: VER-LS 108, Ducato Multijet 130, amtliches Kennzeichen: VER-LS 108, im Wert von rund 40.000 Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zu melden.

Ballenpresse gerät in Brand

Oyten. Ein technischer Defekt hat am Mittwochnachmittag einen Brand an einer Ballenpresse in Sagehorn verursacht. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen, bevor sie die gesamte Presse erfassen konnten.

Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Thedinghausen. Nach einem von ihm selbst verursachten Abbiegeunfall auf der Achimer Landstraße mussten ein 51-jähriger Autofahrer und sein zehnjähriger Sohn am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide konnten die Klinik verlassen. Eine zweite an dem Unfall beteiligte Autofahrerin blieb unverletzt. Zu dem Unfall kam es, als der 51-Jährige mit seinem Pkw vom Verdener Weg auf die Achimer Landstraße abbiegen wollte und dabei die Vorfahrt einer in Richtung Werder fahrenden 71-Jährigen missachtete. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Radfahrer kollidieren in Unterführung

Osterholz-Scharmbeck. In der Unterführung am Bahndamm sind am Dienstagabend zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 55-jähriger Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Die andere Beteiligte, ein 15-jähriges Mädchen, blieb unverletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei soll die Jugendliche dem Mann auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. An den Fahrrädern entstand Sachschaden.

Diebe im Corona-Testzentrum

Ritterhude. Mehrere Laptops haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch bei einem Diebstahl im Corona-Testzentrum in Osterhagen-Ihlpohl erbeutet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 04292/811740 zu melden.

Trickdiebe bestehlen Rentnerin

Worpswede. Eine 84-jährige Worpswederin ist am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an Osterweder Straße Opfer von zwei dreisten Trickdieben geworden. Das bislang unbekannte Duo agierte offenbar arbeitsteilig: Während einer der beiden Männer die Aufmerksamkeit der Seniorin auf sich zog, indem er an ihre Autotür klopfte und ein Problem suggerierte, öffnete sein Komplize unbemerkt die Beifahrertür des Wagens und stahl die auf dem Sitz liegende Handtasche samt Bargeld und persönlichen Ausweispapieren. Nach den bisherigen Ermittlungen der Worpsweder Polizei soll der Haupttäter, der die Handtasche an sich nahm, hell gekleidet gewesen sein und eine dunkle Jacke getragen haben. Von seinem Komplizen liegt den Beamten bislang keine Beschreibung vor. Die Polizei warnt vor dieser Diebstahlsmasche und hat im vorliegenden Fall Ermittlungen aufgenommen. Etwaigen Zeugen, die am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Osterwederstraße zwei Verdächtige beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04792/956790 an die Polizeistation Worpswede zu wenden.

Bronzeskulptur gestohlen

Worpswede. Von einer Grabstelle auf dem Worpsweder Friedhof haben Unbekannte eine Bronzeskulptur gestohlen. Der Diebstahl, der sich im Verlauf des letzten Wochenendes ereignet haben dürfte, wurde erst am Montagmorgen entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Worpswede unter Telefon 04792/956790 entgegen.

