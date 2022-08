Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Gartencenter - Zeugen gesucht ++ Polizei wird zu Streitigkeiten gerufen - Polizeibeamtin leicht verletzt ++ VW Polo gerät in Brand ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Gartencenter - Zeugen gesucht ++

Ottersberg. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen kam in der Straße Hintzendorf-Stellenfelde - unweit der Schulstraße - es zum Einbruch in ein Gartencenter. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zutritt, indem sie eine Außentür gewaltsam öffneten. Im weiteren Verlauf entwendeten sie mitunter Bargeld, bevor sie sich unerkannt entfernten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Kennzeichen gestohlen ++

Achim. Am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter die Kennzeichen eines VW Polo. Der schwarze VW Polo war auf einem Parkplatz im Bereich Lerchenstraße/Auf dem Born abgestellt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Polizei wird zu Streitigkeiten gerufen - Polizeibeamtin leicht verletzt ++

Verden. Am Dienstagabend wurden Beamte der Polizei Verden zu Streitigkeiten in einem Supermarkt in der Straße Am Hubertushain - nahe des Berliner Ring - gerufen. Ein 37 Jahre alter Mann soll sich zunächst gegenüber Kunden des Supermarktes und im weiteren Verlauf auch gegenüber dem Filialleiter aggressiv verhalten haben. Als die Beamten der Polizei Verden eintrafen und den 37-Jährigen kontrollierten, schlug dieser nach den Beamten und traf eine 30-jährige Polizeibeamtin. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen in Gewahrsam, wobei er der 30-jährigen Polizistin in den Arm biss, welche leicht verletzt wurde. Der 37-Jährige muss sich nun einerseits wegen Hausfriedensbruch, eines Körperverletzungsdeliktes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

++ Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - 20-Jähriger leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstagabend kam auf der Bergstraße ein 20-jähriger Motorradfahrer von der Straße ab. Er wurde leicht verletzt. Der junge Mann war in Richtung Oyter See unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Motorradfahrer in Höhe der Lesumstraße auf die Gegenfahrbahn. Eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin, die ihm auf der Gegenfahrbahn entgegenkam, bremste ersten Informationen zufolge stark ab, sodass ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge vermeidet wurde. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Gartenzaun zusammen. Der 20 Jahre alte Mann verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1.300 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Elektrischer Rollstuhl entwendet ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen elektrischen Rollstuhl aus der Käthe-Kollwitz-Straße. Der Rollstuhl war im Garten eines Mehrparteienhauses abgestellt, das zwischen den Straßen Am Rodelande und Paula-Becker-Straße liegt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen ++

Ritterhude. Am Dienstag, gegen 03:30 Uhr, kam es zum versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Der Zigarettenautomat befindet sich in der Straße Stubbener Feld, nahe der Straße Zu den drei Birken. Bisher zwei unbekannte Täter versuchten, den Automaten gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter in Richtung Ortskern. Eine Anwohnerin wurde aufmerksam und rief die Polizei. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Einbruch in Wohnung ++

Grasberg. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Speckmannstraße nahe der Straße Am krummen Arm ein. Ersten Informationen öffneten die Täter gewaltsam die Wohnungstür und betraten im Anschluss die Wohnung. Ersten Informationen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ VW Polo gerät in Brand ++

Ritterhude. Am Dienstnachmittag geriet ein VW Polo in der Ihlpohler Heerstraße in Brand. Ein 28 Jahre alter Mann war zunächst mit dem VW unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung zu den Straßen Am Denkmal und Heidkamp mit einer Panne stehen blieb. Im weiteren Verlauf geriet der VW in Brand. Der 28-Jährige konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der VW brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Ritterhude war mit ca. 30 Kräften aus Ihlpohl und Stendorf vor Ort und löschte den Brand. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich. Der Sachschaden beträgt zumindest tausend Euro. Die Ermittlungen, welche auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell