POL-GS: Polizeikommissariat/Polizeistation Vienenburg:

Ärgerlicher Vandalismus an Schutzhütte:

Himmelfahrt, 26.Mai 2022, Nachmittag:

Eine Gruppe Jugendlicher hielt sich am Himmelfahrtstag unberechtigt an einer Schutzhütte an einem See zwischen Bad Harzburg und Vienenburg in der Nähe "Lukas Zoll" auf. Die Hütte wurde beschädigt, Bäume gefällt. In diesem Zusammenhang wird der Eigentümer eines roten Feuerzeugs mit der Aufschrift "Justin B" gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Vienenburg, 05324-787490

