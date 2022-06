Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 31.05.2022

Goslar (ots)

Wechselfallenbetrüger unterwegs

Braunlage. Am 30.05.2022, in der Zeit zwischen 12:20 und 13:00 Uhr kam es in Braunlage in drei kleineren Geschäftsbetrieben zum sogenannten Wechselfallenschwindel.

Ein Täter betrat das Geschäft und kaufte dort jeweils einen Artikel zu Preisen von unter 10 Euro. Dieser Artikel wurde jeweils mit einem 200,-Euroschein bezahlt. Nach Erhalt des Wechselgeldes sollte der Preis mit einem kleineren Schein bezahlt werden, bzw. größere Scheine aus dem Wechselgeld nochmals gewechselt werden. In einem Fall wurde der Kauf komplett storniert. Bei der Rückgabe des Wechselgeldes versuchte der Täter jeweils einen Teil des Wechselgeldes für sich zu behalten.

In einem Fall erbeutete der Täter ca. 70,- Euro. In den beiden anderen Fällen blieb es Dank der Aufmerksamkeit der Kassierer beim Versuch des Betruges.

Nach Angaben der Zeugen und der Beschreibungen handelte es sich mindestens zwei Täter, wobei einer im Geschäft agierte und ein zweiter vor dem Eingangsbereich Schmiere stand. Nach den Beschreibungen dürften die Täter aus dem südosteuropäischem oder nordafrikanischen Raum stammen. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen getätigt hat und hierzu Hinweise (möglicher weise auch zu einem Täterfahrzeug) geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

