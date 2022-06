POL-GS: Pressemitteilung (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 01.06.2022

Goslar (ots) - Seesen-Rhüden -Ursache für Brand in Dachgeschosswohnung geklärt Die Ursache für das Feuer, das am 25.05.22, gegen 22.45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Str. in Rhüden ausgebrochen war, ist geklärt. Eine gemeinsam durchgeführte Besichtigung der Brandstelle durch das 1. Fachkommissariat der Kripo Goslar und einem im Auftrag der ...

mehr