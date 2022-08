Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W.: Leichter Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Hilter (ots)

Am Montag wurde eine 60-jährige Frau auf der Bielefelder Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 11:45 Uhr beabsichtigte ein 68-jähriger Mann aus Hilter mit seinem VW Golf aus der Straße Nordel nach links auf die Bielefelder Straße in Richtung Dissen einzubiegen. Der Mann ließ den Querverkehr passieren und fuhr dann auf die Bielefelder Straße. Dabei übersah er eine 60-jährige Frau aus Hilter, die mit ihrem Honda Civic von der Bielefelder Straße nach links in die Straße Nordel einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Am VW entstand ein Schaden im Frontbereich, der Honda wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt und die Airbags lösten aus. Die 60-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ihr Pkw wurde abgeschleppt.

