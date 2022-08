Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Fahrraddiebe festgenommen - aufmerksame Zeugen gaben Hinweis

Georgsmarienhütte (ots)

Eine Meldung über zwei Fahrraddiebe ging am Sonntag um kurz vor 23 Uhr bei der Polizei in Georgsmarienhütte ein. Auf dem Parkplatz an der Bushaltestelle "Gildehaus" sollten zwei Personen Fahrräder aufbrechen. Zeugen wiesen die Beamten ein und tatsächlich konnten zwei Männer festgestellt werden, einer schob ein Fahrrad und der andere hatte einen Bolzenschneider in den Händen. Ein 37-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte wurde umgehend festgenommen, während sein Begleiter in Richtung Kolpingstraße flüchtete. Der Festgenommene führte das durchtrennte Fahrradschloss noch bei sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die geflüchtete Person, ein 38-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte, konnte in einem Gebüsch an der Klöcknerstraße festgenommen werden, bei ihm fanden die Beamten den Bolzenschneider. Der 38-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest. Ein Staatsanwalt ordnete Blutproben für beide Männer an. Bevor sie das mitgeführte Fahrrad erfolgreich aufgebrochen hatten, waren sie an einem anderen Fahrradschloss gescheitert. Ein aufmerksamer Zeuge schilderte den Beamten die Situation. Beide Männer blieben aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung über Nacht im Polizeigewahrsam und wurden am Montagmorgen vom Kriminalermittlungsdienst abgearbeitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder in die Freiheit entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell