POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen-Innenstadt (ots)

Am 03.06.2022 befuhr ein 20-Jähriger Pkw Fahrer gegen 16:20 Uhr die Kattenohler Straße in Richtung Brunsbecke. In Höhe der Einmündung Am Wiethof kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 64-Jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

