POL-HA: Zeugen gesucht - Polizei ermittelt wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls gegen vier Männer

Hagen-Altenhagen (ots) - Auf der Eckeseyer Straße an der Ecke Fuhrparkstraße fuhr eine 24-Jährige Donnerstagabend (02.06.2022) um 18.30 Uhr mit ihrem VW auf einen Kia auf, der an einer roten Ampel in Fahrtrichtung Becheltestraße gehalten hatte. Die 25-jährige Fahrerin des Kia verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht. Die Hagenerin verzichtet jedoch auf eine sofortige medizinische Versorgung und gab an, ...

mehr