Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Person im Bademantel verschwindet im Maisfeld - Meldung löst Polizeieinsatz aus

Minden (ots)

Eine in einem Maisfeld verschwundene Person im Bademantel hat am Montagmorgen in Stemmer für einen Polizeieinsatz gesorgt. Bei der Suche nach der Person kam auch ein mit einer Wärmebildkamera ausgestatteter Polizeihubschrauber aus Dortmund zum Einsatz. Letztlich fanden sich aber keine Hinweise auf einen möglichen Vermisstenfall.

Ein Busfahrer hatte gegen 8.25 Uhr die Polizei darüber informiert, dass er im Bereich der Straßen Kläpperstadt und Rollbruch eine älter wirkende und nur mit einem grauen Bademantel bekleidete Person in das Maisfeld hatte gehen sehen. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Anrufer den Beamten nicht sagen. Daraufhin überprüften zunächst die Besatzungen zweier Streifenwagen den Bereich. Spuren am Rande des etwa drei Fußballfelder großen Maisfeldes fanden die Einsatzkräfte nicht.

Eine Befragung der Anwohner brachten keine weiteren Erkenntnisse. Zudem wurde Nachfrage in einem Seniorenheim gehalten. Auch dort wurde niemand vermisst. Da im Laufe des Einsatzes ein benachbartes Feld abgeerntet werden sollte, klärten die Beamten den Landwirt vorsichtshalber über den Grund ihrer Anwesenheit auf. Weitere gleich gelagerte Anrufe oder eine Vermisstenmeldung gingen zwischenzeitlich nicht bei der Polizei ein. Nachdem auch die Hubschrauberbesatzung nicht zur Klärung des Falls beitragen konnte, wurde der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet.

