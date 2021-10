Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte bei Kollision

Bad Oeynhausen (ots)

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Kreuzung Steinstraße/Bismarckstraße am Mittwochabend wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Ein 22-jähriger Mann aus Bielefeld war gegen 20.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Steinstraße in Richtung der Mindener Straße unterwegs. Als der Bielefelder an der Kreuzung nach links in die Bismarckstraße abbiegen wollte, kam es laut Polizei zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford einer 32 Jahre alten Frau aus Lengerich.

Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte der Ford gegen einen Ampelmast. Der Peugeot kam hingegen schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Da beide Beteiligten offenbar einen leichten Schock erlitten, wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei waren die Besatzungen zweier Rettungswagen am Abend im Einsatz. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell