Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: VW Tiguan landete bei Wendemanöver in einer tiefer gelegenen Zufahrt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochmorgen beabsichtigte ein 69-Jähriger mit seinem VW Tiguan in einer Hofzufahrt an der Hindenburgstraße sein Fahrzeug zu wenden. Dabei fuhr er jedoch aus ungeklärter Ursache durch einen Metallzaun in die etwa einen Meter tiefer gelegene Zufahrt zum Hinterhof eines Nachbargrundstücks. Der SUV kippte aufgrund dessen nach vorne über und stieß gegen die Hauswand des Nachbargebäudes. Der Fahrer aus Georgsmarienhütte konnte selbstständig aussteigen und blieb glücklicherweise unverletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst wurde somit nicht mehr benötigt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Mit einem Kran wurde der beschädigte Wagen durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell