Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Sonntag, dem 21.08.2022, ereignete sich in den frühen Morgenstunden eine Verkehrsunfallflucht auf der B9 im Bereich der Anschlussstelle Kettig. Demnach befuhr das unfallverursachende Fahrzeug die B9 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Bonn. An der Ausfahrt Kettig beabsichtigte der Unfallverursacher abzufahren. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Grünstreifen mit einem Straßenschild. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund der Spurenlage vor Ort dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen BMW handeln. Weitere Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Die Polizeiinspektion Andernach bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich bei hiesiger Dienststelle unter der Rufnummer 02632/921-0 oder per E-Mail unter piandernach@polizei.rlp.de zu melden. Gegebenenfalls ist jemandem ein schwarzer BMW aufgefallen, welcher an der linken Fahrzeugseite beschädigt ist. Auch in diesem Fall wird um Mitteilung gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell