POL-PDKO: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen; Auftrag Nr. 4826701

Weißenthurm (ots)

Am Montag, den 22.08.2022, ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B256, Höhe Weißenthurm, in Fahrtrichtung Neuwied. Ein LKW-Fahrer übersah aus derzeit unbekannten Gründen ein dort befindliches Stauende. In Folge dessen schob er fünf vor ihm befindliche Fahrzeuge aufeinander auf. Der Fahrer des vom LKW zuerst getroffenen Fahrzeugs wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der LKW-Fahrer selbst wurde nicht verletzt, jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B256 an o.g. Stelle zunächst in beide und später nur noch in Fahrtrichtung Neuwied voll gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Andernach und Neuwied mehrere Rettungswagen umliegender Rettungswachen, die Feuerwehr Weißenthurm sowie die Straßenmeisterei Neuwied. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

