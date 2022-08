POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bendorf/Rhein (ots) - Am Mo. 15.08.22, 16:15 Uhr, kam es in einem Discounter am Alter Weg in Bendorf/Rhein zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die Geschädigte hielt sich im Kassenbereich auf und räumte ihre Ware in eine Tasche ein, die Geldbörse wurde kurz an der Kasse (Kassenband) abgelegt und durch eine unbekannte Person entwendet. In der Geldbörse befanden sich 30,-EUR Bargeld und diverse Ausweispapiere und ...

mehr