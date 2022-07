Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall zwischen Pedelec-Fahrern am Honeburger Weg - Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt

Osnabrück (ots)

Gegen 09.15 Uhr am Montagmorgen war eine 27-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Honeburger Weg unterwegs. Als sie beabsichtigte den Fürstenauer Weg zu überqueren und in Richtung Winkelhausenstraße zu fahren hielt sie an, um einen entgegenkommenden Pedelecfahrer passieren zu lassen. Als dieser beabsichtigte, nach Überquerung des Fürstenauer Wegs in den Honeburger Weg zu fahren, stieß er im Einmündungsbereich mit der wartenden Frau zusammen, sodass sie mit ihrem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte. Der etwa 60 Jahre alte Mann mit weiß/grauem Vollbart, schlanker Statur mit Bauchansatz, erkundigte sich nach ihren Verletzungen, setzte seinen Weg jedoch sogleich auf dem Honeburger Weg fort. Sein Pedelec war schwarz und er trug einen Helm. Die Polizei sucht nun den unbekannten Mann oder Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen oder den Unfallverursacher geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2515 oder -2215.

