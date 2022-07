Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Alufelgen samt Bereifung

Quakenbrück (ots)

In der Zeit von Samstagmittag (13.00 Uhr) und Montagnachmittag (16.10 Uhr) gelangten unbekannte Täter auf den Hinterhof eines Autohauses an der Badberger Straße auf Höhe des Kreisverkehrs. Nachdem sie den Zaun beschädigten machten sie sich an einem Audi A4 Avant zu schaffen, der direkt hinter diesem geparkt war. Sie entwendeten die am Fahrzeug montierten Felgen samt Bereifung und bockten den Wagen anschließend auf Pflastersteinen auf. Darüber hinaus versuchten sie auch an einem Audi SQ7 die Reifen zu stehlen, welches jedoch misslang. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Quakenbrück unter 05431/907760 entgegen.

