Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Firmentransporter aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zum Samstag haben sich Unbekannte in der Niedersachsenstraße an dem Transporter eines Küchenmöbelgeschäfts zu Schaffen gemacht. Vor dem Firmengebäude brachen die Diebe den Citroen vom Typ "Jumper" auf und nahmen diverse Bauwerkzeuge von der Ladefläche an sich. Vermutlich mit einem Transportfahrzeug flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder ihrem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei aus Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

