FW-Velbert: Glück im Unglück - Feuerwehr rettet Arbeiter aus 8 m Höhe

Velbert (ots)

Am heutigen Freitag, 14.01.2022, wurden um 16.22 Uhr die hauptamtliche Wache und die ehrenamtlichen Kräfte aus Velbert Mitte mit dem Alarmstichwort "PHöhe" zum Heidekamp alarmiert.

Ein Baumarbeiter sollte sich kopfüber in 8 m Höhe an einem Baum befinden. An der Einsatzstelle eingetroffen bestätigte sich die Alarmmeldung.

Der Arbeiter wurde bereits mit seinem Haltegurt durch zwei Augenzeugen auf Leitern gesichert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen zwei weitere Leitern vor. An den Füßen wurde zusätzlich eine Bandschlinge befestigt und mit einer Feuerwehrleine über eine der Leitern geführt, um ein weiteres Abrutschen des Arbeiters zu verhindern.

Nachdem der Haltegurt mit einer Akkusäge durchtrennt war, konnte der Arbeiter kontrolliert herabgelassen und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Der Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verlief ohne weitere Komplikationen.

Nach 45 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder zur Feuerwache zurückkehren.

Zur Rettung im #EinsatzfürVelbert waren neben der hauptamtlichen Wache die Löschzüge aus Velbert-Mitte sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Velbert.

