Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Polizei lädt zum Elternabend ein (Korrektur E-Mai-Adresse)

Papenburg (ots)

Das Polizeikommissariat Papenburg bietet Eltern, deren Kinder Interesse am Beruf einer Polizeibeamtin/eines Polizeibeamten im Bereich des nördlichen Emslands haben, die Möglichkeit, sich selbst über den Beruf, die Einstellungsvoraussetzungen und das Studium, zu informieren. Gleichzeitig sollen Fragen zu den Themen Ausstattung, Schülerpraktika, Bewerbung ohne Abitur/Fachhochschulreife als auch die Studienorte und die heimatnahe Verwendung im Fokus der Informationsveranstaltung stehen. Am Donnerstag, den 25. August 2022 wird es daher eine Informationsveranstaltung beim Polizeikommissariat Papenburg (PK Papenburg, Gasthauskanal 16, 26871 Papenburg) geben. Die Veranstaltung beginnt um 19.00 Uhr und wird in Präsenz durchgeführt, sodass die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, in direkten Austausch mit den Beamtinnen und Beamten vom Team Nachwuchsgewinnung des Polizeikommissariats Papenburg zu kommen. Die Teilnahme ist aus organisatorischen Gründen auf 25 Plätze begrenzt. Um Voranmeldung an poststelle@pk-papenburg.polizei.niedersachsen.de mit dem Betreff: "Elternabend Polizei Papenburg" wird gebeten. Telefonische Rückfragen zum Elternabend beim Polizeikommissariat Papenburg nimmt Frau Polizeioberkommissarin Heidi Herpel, Sachbearbeiterin Aus- und Fortbildung, unter der Telefonnummer 0591/87-205 oder per E-Mail unter ausbildung@pi-el.polizei.niedersachsen.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell