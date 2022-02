Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Betrug am Telefon - Mann gibt sich als Gerichtsvollzieher aus

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am heutigen Montagvormittag meldete sich gegen 09:00 Uhr eine 52-jährige Frau beim Polizeikommissariat Schiffdorf und gab an, dass Sie soeben einen Anruf von einem angeblichen Gerichtsvollzieher bekommen habe, welcher noch am gleichen Tag einen Betrag 1.000 Euro pfänden wolle. Man könne sich gegen einen etwas geringeren Betrag auch außergerichtlich einigen. Nach kurzem Telefonat beendete die 52-jährige das Gespräch und erkundigte sich richtigerweise bei der Polizei und beim Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck. Von dort erhielt Sie die Kenntnis, dass es ein derartiges Vorgehen eines Gerichtsvollziehers bei offiziellen Amtshandlungen nicht geben würde. Schon gar nicht würde man sich außergerichtlich auf geringere Summen einigen können. Die Frau hat in diesem Fall absolut richtig gehandelt, indem Sie das Telefonat beendete und sich bei den offiziellen Stellen erkundigte.

