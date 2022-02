Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis in Geestland, OT Debstedt

Am Freitagmorgen gegen 08 Uhr wurde ein Transporter mit Anhänger aus Irland in Debstedt kontrolliert. Der 36-jährige bulgarische Fahrer konnte keine ausreichende Führerscheinklasse vorlegen und durfte so nicht weiterfahren. Der bulgarische Fahrer und sein 41-jähriger irischer Chef erhalten nun jeweils eine Strafanzeige. Für die weiteren Ermittlungen wird eine Kontaktaktadresse der beiden in Bremerhaven hilfreich sein.

+++++

Verkehrsunfall mit umgekippten Anhänger durch Sturm in Geestland, OT Neuenwalde

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 47-jähriger Bremerhavener auf der Krempeler Straße in Richtung Neuenwalde. Hinter seinen Skoda hatte er einen Anhänger gehängt. Aufgrund des Sturmes kippte der Anhänger während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 33-jähriger Otterndorfer konnte mit seinem Audi TT nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Anhänger. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Mit Treckern aus Neuenwalde mussten die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn geräumt werden.

+++++

Verkehrsunfall beim Abbiegen von der Autobahn in Stotel

Am Freitagabend gegen 18 Uhr wollte ein 45-jähriger aus Wolfenbüttel mit seinem Skoda an der Anschlussstelle Stotel von der BAB 27 abfahren. An der Einmündung zur B 437 übersah er einen 55-jährigen aus Sande mit seinem Audi. Beim Zusammenstoß prallte die Front des Skoda in die Fahrerseite des Audi. Der Fahrer des Audi wurde beim Zusammenprall glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide Autos wurden stark beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell