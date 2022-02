Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 19. Februar 2022

Vorläufiges Ergebnis in der Polizeiinspektion Cuxhaven über die schwere Sturmflut und starke Orkanböen

Vom gestrigen Abend, Freitag, den 18. Februar, auf Samstag, den 19. Februar 2022, bis in die frühen Morgenstunden, kam es in der gesamten Polizeiinspektion zu einer starken Einsatzbelastung auf Grund starker Orkanböen. Es waren dabei überwiegend Einsätze auf Grund umgestürzter Bäume und Bauzäune auf Fahrbahnen sowie herabfallender Dachziegel und einige Verkehrsunfälle. Auf der BAB 27, in Höhe AS Bremerhaven-Wulsdorf, musste die Fahrbahn in Richtung Süden für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden, da Bäume gegen eine Lärmschutzwand gestürzt waren. Die B495, zwischen Bremervörde und Hemmoor, musste im Bereich der Abzweigungen nach Armstorf und Nindorf, im dortigen Waldgebiet, komplett gesperrt werden, da Gefahr durch umstürzende Bäume bestand. Die Sperrung bleibt dabei bis zum Ende des Sturmes aufrechterhalten, da es unter den aktuellen Witterungsbedingungen zu gefährlich ist, Baumfällarbeiten durchzuführen. Insgesamt wurden bei diesen Sachverhalten keine Personen verletzt. In den Küstenbereichen waren die entsprechenden Behörden auf die bevorstehende Sturmflut gut vorbereitet, so dass es dort nur zu wenigen polizeilichen Einsätzen gekommen ist. Viele Einsätze konnten, dank der sehr präsenten Feuerwehren, auch aus polizeilicher Sicht, schnell abgearbeitet werden.

Eine Person bei Dacharbeiten während des Sturmes durch das Dach gestürzt und verstorben

Gemeinde Wurster Nordseeküste. Ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste begab sich bei starken Orkanböen in den Abendstunden am Freitag, den 18. Februar 2022, auf das Dach seines Stallgebäudes, um an diesem durch den Sturm verursachte Schäden zu reparieren. Dabei bricht der 68-Jährige aus bislang unbekannten Gründen durch das Dach und stürzt ca. 10m tief. Vor Ort kann nur noch der Tod durch den eingesetzten Notarzt festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

