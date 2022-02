Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneute Brandstiftung beim Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.02./18.02.2022) kam es am Gebäude des Landkreises Cuxhaven in der Vincent-Lübeck Straße erneut zu einer Brandstiftung. Unbekannte Täter hatten hierbei zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr mehrere Brandsätze an der Eingangstür und an einem Dienst-Kfz des Landkreises platziert. An einer weiteren Eingangstür entzündete sich ein Brandsatz nicht. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Die Feuerwehr Cuxhaven übernahm die Löscharbeiten. Durch die Brandstiftung entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bereits in der Nacht vom 04.01.2022 auf den 05.01.2022 gab es eine Brandstiftung am Gebäude des Landkreises, es entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell